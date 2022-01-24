На шоу військовий заспівав "Тебе це може вбити" гурту СКАЙ.

На перший ефір "сліпих прослуховувань" шоу "Голос країни-12" прийшов Ярослав Гав'янець з міста Копиченці Тернопільської області.

Учасник проекту розповів, що був учасником АТО й під час захисту Донецького аеропорту в 22-річному віці в 2015 році потрапив до полону.

Ярослав розповів, що навіть у зоні проведення Антитерористичної операції на Донбасі не припинив займатися музикою, у нього була гітара, на якій він грав в окопах.

"Я прийшов на "Голос", щоб хоч трохи побути тим, ким я б міг бути", - поділився Гав'янець.

"Мені було тоді 22 роки... Підірвали термінал, був великий вибух. Хлопці провалилися вниз, і нас зверху накрило трьома поверхами… Нас тоді з 60 людей залишилося 16. Після підриву не залишилося ні боєприпасів, нічого... Наступного дня нас взяли в полон. Ми не знали взагалі нічого... Нас повели на розстріл, поставили усіх головою до стіни. Вони вистрілили над головою, потім залетіла рота їхніх бійців, і вони відривалися, як хотіли", – пригадав український військовий.

За словами Ярослава, батько побачив відео, де його син у полоні. Тоді він зрадів, що його дитина жива. Тоді чоловіку прийшла ідея зробити звернення, що він готовий обміняти себе на сина.

"Спецслужби в "ДНР" побачили це відео та поставили умову татові, щоб він приїхав з трьома українськими каналами, щоб це побачили в Україні. Вони приїхали, і мене відпустили", – розповів Гав'янець.

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Наразі, за словами "кіборга" (так називають захисників Донецького аеропорту, - УНІАН.), він живе для своїх маленьких доньок. Ярослав прийшов на "Голос країни", щоб здійснити свою дитячу мрію – бути на сцені.

На шоу військовий заспівав "Тебе це може вбити" гурту СКАЙ й розвернув крісло одного із зіркових тренерів - Олі Полякової.

Нагадаємо, тренерами 12 сезону шоу "Голос країни" стали Потап, Надя Дорофєєва, Святослав Вакарчук та Оля Полякова. Ведучі проекту - Юрій Горбунов та Катерина Осадча.

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