За словами Саші, творці проекту намагалися налаштувати дівчат один проти одного.

Учасниця 12 сезону шоу "Холостяк" Саша Мудра висловилася про конфлікти між нею і Мариною Голд. Спочатку глядачі бачили їх подружками, а пізніше вони почали конфліктувати.

Як зізналася Мудра на своїй сторінці в Instagram, творці проекту всіляко намагалися їх посварити. Варто відзначити, що і раніше учасниці говорили про те, що їх просили говорити гидоти один про одного, щоб надовше затриматися на проекті.

"Наші відносини були найміцнішими на проекті, якщо говорити про те, що відбувалося в будинку між дівчатками. Навіть не злічити, скільки разів нас намагалися посварити. Ми вперто не хотіли вірити в те, що це можливо, але як я і говорила, коли на горизонті з'являється чоловік, який обом цікавий, жіноча дружба може піти по швах", - почала розповідь Мудра.

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Вона додала, що дійсно злилася на Марину, коли та втрутилася в її індивідуальне побачення з Алексом Топольським. Однак дівчата дійшли згоди вже після проекту. Зараз вони живуть в Америці і продовжують спілкуватися. Більш того, Марина була однією з перших, хто написала Саші 24 лютого, коли почалася повномасштабна війна.

Мудра зазначила, що після цього у неї відбулася переоцінка цінностей:

"Я щиро рада, що доля звела нас знову, тільки вже в незнайомій для нас країні. Ми обидві починаємо своє американське життя з нуля, обидві відчуваємо всі тяжкості імміграції і постійний стрес. Я шалено вдячна, що ця людина є в моєму житті, і в будь-яку важку хвилину мені є до кого звернутися і взаємно прийти на допомогу. Зараз це, як ніколи, цінно. Ми обидві вміємо радіти дрібницям, любимо спорт і смачно поїсти, на цьому і зійшлися".

Скандал між Мариною і Сашею

У 10 випуску шоу Алекс Топольський написав Марині листа, який вона залишила на видному місці. Звичайно, дівчата його прочитали. У цьому Марина звинуватила Сашу, з якою жила в одному номері.

Саша Мудра вважає, що залишений на видному місці лист був пасткою.

"Ситуація з листом для мене все ще залишається загадкою, Марина досі мені не зізнається було це пасткою чи ні. Попри наш конфлікт в 10 серії, нам вдалося пробачити один одного і зберегти нашу дружбу", - сказала Мудра.

Також про це висловилася і сама Марина. Вона визнала, що в цьому була і її провина, адже лист потрібно було заховати. Але вона не стала цього робити, адже сама б ніколи не чіпала чуже.

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