Дівчина зізналася, що її "несе", коли вона розлючена. Тобто їй складно стримувати свої емоції.

У 10 випуску шоу "Холостяк-12" три учасниці проекту прочитали листа Алекса Топольського до косметолога Марини. Це не на жарт розлютило не лише головного героя реаліті, а й викликало бурхливу реакцію самої Марини.

На своїй сторінці в Instagram дівчина висловилась щодо цього обурливого випадку. Вона визнала, що в цьому була і її провина, адже листа потрібно було заховати. Та вона не стала цього робити, адже сама б ніколи не чіпала чуже.

"Всі, окрім Каті, звичайно, вчинили не дуже красиво.Я вже дуже була засмучена через насмішки й підлі вчинки щодо мене зі сторони дівчат, тому я почала сваритись. Мені важко себе стримувати, якщо мене "несе", то це вже все", - зізналася косметолог Марина.

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Тож, щоб втихомирити власні емоції, дівчина вирішила написати романтичного листа Алексу, в якому зізналася у зародженні почуттів до нього.

10 випуск шоу "Холостяк": як минуло побачення з Мариною та хто залишив проект

У 10 випуску романтичного реаліті Топольський підготував Марині особливе побачення, яке розлютило конкуренток: Алекс прийшов до неї в кімнату і влаштував там романтичну обстановку. Вони читали листи, написані один одному під час 4-го тижня проекту.

Проект залишила Юля "Медуза". "Холостяк" не вручив їй троянду на церемонії. Аргументував він це тим, що вони різні за духом і за енергією, назвав її "не своєю людиною".

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