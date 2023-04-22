Руслану Лижичко не запросили цього року виступити на конкурсі.

Співачку Руслану Лижичко, яка стала першою переможницею пісенного конкурсу Євробачення від України, не запросили на цьогорічне шоу.

Про це в коментарі агентству УНІАН повідомив продюсер співачки Олександр Ксенофонтов.

"Нас не запросили і не спланували. Ми взагалі ніде ніяк в подіях так званого великого Євробачення-2023 не задіяні на сьогоднішній день", - наголосив він.

Відео дня

Продюсер зазначив, що Руслану Лижичко лише зняли в масовці з українською молоддю біля "Золотих воріт" в Києві, і це відео буде продемонстровано на Євробаченні.

"Це дивно, що Kalush Orchestra, Jamala, Verka Serduchka - всі виконують пісні, для всіх робляться номери, тобто повноцінні перфоманси на сцені великого Євробачення відбуваються, а Руслани нема. Вона тільки в одному місці буде показана з масовкою", - зауважив Ксенофонтов.

За його словами, реального запрошення на Євробачення не було і не розглядалося, бо "якби це був, так званий сюрприз, то з нами провели б перемовини, як мінімум, два-три місяці тому, тому що такі речі готуються заздалегідь".

Ксенофонтов вважає малоймовірним, що таке запрошення буде: "На даний час ніяких перемовин щодо участі у гранд-фіналі чи півфіналах Євробачення, тобто на великій сцені Євробачення, не було".

Ксенофонтов наголосив, що з творчої точки зору важко прокоментувати те, що до участі не буде залучено "однієї з яскравих виконавців - Руслану, яка проклала шлях на Євробачення для України".

"Це дивно і не зрозуміло", - додав він.

За його словами, тому, скоріш за все, мотив не творчий: "Але в такому випадку я поняття не маю, які можуть бути там політичні чи навколополітичні чинники. Ми ні в яких партіях не є і в політичній боротьбі участі не беремо. І зараз разом з усіма волонтеримо", - наголосив Ксенофонтов.

Кореспондент УНІАН звернувся сьогодні до прес-служби Суспільного з письмовим запитом, в якому просить прокоментувати цю ситуацію.

Як відомо, днями на сторінці Євробачення у Facebook повідомлялось, що Kalush Orchestra, Go_A, Jamala, Verka Serduchka, Тіна Кароль, OTOY, Alyosha та інші українські зірки виступлять на сцені Євробачення-2023. Зірки поділилися своїми враженнями та емоціями від того, що зовсім скоро повернуться на сцену "Євробачення".

У мистецькій агенції "Територія" теж висловили здивування тим, що Руслану Лижичко не запросили до Ліверпуля.

"Серед тих, хто представлятиме Україну, ми не побачили тріумфаторку 2004 року, яка привезла першу перемогу в цьому конкурсі, Руслану", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, пісенний конкурс Євробачення-2023 відбудеться 9, 11 та 13 травня в Ліверпулі. Український гурт Kalush Orchestra переміг на Євробаченні-2022 у Турині. Але через війну пісенний конкурс в Україні у 2023 році не проводитимуть. Захід відбудеться у Великій Британії. Україна, як країна-переможниця Євробачення-2022, автоматично потрапляє до фіналу майбутнього конкурсу. Україну на конкурсі представить гурт TVORCHI з треком Heart Of Steel.

Вас також можуть зацікавити новини: