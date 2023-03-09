Музиканти додали куплет українською мовою.

Український гурт TVORCHI, який цього року представить нашу країну на "Євробаченні" у Ліверпулі, презентував оновлену версію своєї пісні Heart of Steel. Саме з нею вони будуть виступати на пісенному конкурсі.

Оновлена пісня вже з'явилася на YouTube-каналі Eurovision Song Contest. В описі до кліпу також є текст. Гурт додав до пісні ще один куплет, він лунає українською мовою:

Незважаючи на біль, я продовжую свій бій, світ палає, а ти дій

Окрім цього, наприкінці треку з'явився програш. Нині у пісні лунає скрипка. Також мелодія отримала більш динамічне звучання.

Нова версія пісні Heart of Steel

У коментарях фанати вже діляться своїми думками щодо оновленої версії. Одні зазначають, що їм подобається, а інші пишуть, що чекали на щось більше.

Як коментатори відреагували на оновлений трек:

"Змінена частинка програшу наприкінці дуже вдала, як на мене"

"Чому тільки 3 строчки українською?"

"Хлопці топ, але думав буде більше тесту українською"

"Гурт неймовірний насправді, але пісня якась нудна"

"Вау, хлопці, ви зробили кращу версію цієї пісні, кінець - прям вишенька на торті! Україна буде гідно представлена цього року!"

Стара версія пісні TVORCHI Heart of Steel

Нагадаємо, раніше TVORCHI представили запальний саундтрек до фільму "Перший код".

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