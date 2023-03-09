Український гурт TVORCHI, який цього року представить нашу країну на "Євробаченні" у Ліверпулі, презентував оновлену версію своєї пісні Heart of Steel. Саме з нею вони будуть виступати на пісенному конкурсі.
Оновлена пісня вже з'явилася на YouTube-каналі Eurovision Song Contest. В описі до кліпу також є текст. Гурт додав до пісні ще один куплет, він лунає українською мовою:
Незважаючи на біль, я продовжую свій бій, світ палає, а ти дій
Окрім цього, наприкінці треку з'явився програш. Нині у пісні лунає скрипка. Також мелодія отримала більш динамічне звучання.
Нова версія пісні Heart of Steel
У коментарях фанати вже діляться своїми думками щодо оновленої версії. Одні зазначають, що їм подобається, а інші пишуть, що чекали на щось більше.
Як коментатори відреагували на оновлений трек:
- "Змінена частинка програшу наприкінці дуже вдала, як на мене"
- "Чому тільки 3 строчки українською?"
- "Хлопці топ, але думав буде більше тесту українською"
- "Гурт неймовірний насправді, але пісня якась нудна"
- "Вау, хлопці, ви зробили кращу версію цієї пісні, кінець - прям вишенька на торті! Україна буде гідно представлена цього року!"
Стара версія пісні TVORCHI Heart of Steel
Нагадаємо, раніше TVORCHI представили запальний саундтрек до фільму "Перший код".