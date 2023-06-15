Його особистість стане відомою трохи згодом.

Творці головного музичного проекту "Голос країни" не припиняють дивувати змінами у новому особливому сезоні, який покликаний підтримати український народ та дати можливість голосу нації зазвучати на весь світ.

Як і обіцяла команда, цього сезону буде оновлена тренерська панель, а у червоні крісла сядуть герої нового часу. Сьогодні стало відомо, хто доєднається до тренерів нового сезону музичного проекту на телеканалі "1+1 Україна".

У легендарне червоне крісло сяде та дасть шанс талановитим вокалістам зазвучати на весь світ тренер у образі КИЛИММЕНА - українського музичного супергероя, учасника легендарного гурту Kalush Orchestra, що приніс Україні перемогу на Євробаченні-2022.

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Хто саме перебуває в образі КИЛИММЕНА - інтрига. Але відомо, що за часи існування гурту Kalush Orchestra у цьому образі було декілька різних артистів, від вокалістів і до брейкдансерів.

"КИЛИММЕН - це дуже неочікуваний вибір тренера. Адже це справжній сучасний супергерой, який уособлює українську музику та втілює нашу ідентичність. КИЛИММЕН - це неймовірний місток, який ми плануємо прокласти в цьому сезоні між лінійним телебаченням та діджитал-інноваціями. Але головне - хто ж ховається всередині образу цього супергероя. Я впевнений, що глядачі будуть дуже здивовані, коли дізнаються", - каже Володимир Завадюк, продюсер "Голосу країни".

Хто саме ховається у образі КИЛИММЕНА - стане відомо незабаром. Можливо це буде один із учасників гурту Kalush Orchestra або зірка української музики, ім’я якої досі не розкривали.

Нагадаємо, першими тренерам "Голосу країни" стали артистка Юлія Саніна та зірка номер 1 в Україні - Артем Пивоваров.

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