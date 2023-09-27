Жінка незадоволена тим, що її показали на шоу зовсім не так, як вона хотіла.

Учасниця шоу "Супермама", "ненапряжна мама" Олександра, розповіла про "треш" на зйомках. Вона викрила проект та заявила, що випуски монтують так, аби показати жінок в іншому світлі.

"Вирішили зовсім з мене зробити якусь трешову мамашу... І показати, нібито ніяк взагалі ніхто не займається дитиною", - поскаржилася Олександра у TikTok.

Жінка зазначила, що на проекті вона діяла за сценарієм. Мало того, учасниця шоу пояснила, чому вона ставила деякі питання іншим мамам. Їй так казали робити члени команди.

"Вони просто казали: "Стоп, це нецікаво"... І все, ми йшли далі по сценарію і питали те, що нам говорили журналісти. Насправді, коли я приходила у гості, у мене запитань в принципі не бувало. Бо запитувати у людини, скільки заробляє чоловік або скільки тобі приносить садок, чи скільки коштує твоя машина - це треш трешняковий", - заявила Олександра.

Окрім цього, жінка розповіла, що перед зйомкою її змусили прибрати усю їжу з холодильника. Саме тому у кадрі вона мала вигляд "поганої" мами, яка не піклується про сина.

"Перед зйомкою мені так і сказали: "Холодильник щоб був пустий, все виносимо та нічого не залишаємо". Перед зйомкою залишалися якісь продукти, ми їх виносили до сусідів. Мене не зачіпає, що у мене був пустий холодильник або якась кількість побачень, бо усе це було задумано. І я з цим була згодна. Але вирізати, в принципі не ставити, усе те, що ми робимо разом з дитиною, і виставити, начебто це покинуте дитя і в мене потрібно забрати батьківські права - це дуже велике перебільшення... Річ у тому, що проект "Супермама" знімають дві команди. Одна команда знімає проект лайтово, більш дружній формат. А інша команда знімає просто треш", - зазначила жінка.

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що мама-блогерка зганьбилася поведінкою на шоу "Супермама".

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