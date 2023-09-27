Учасниця шоу "Супермама", "ненапряжна мама" Олександра, розповіла про "треш" на зйомках. Вона викрила проект та заявила, що випуски монтують так, аби показати жінок в іншому світлі.
"Вирішили зовсім з мене зробити якусь трешову мамашу... І показати, нібито ніяк взагалі ніхто не займається дитиною", - поскаржилася Олександра у TikTok.
Жінка зазначила, що на проекті вона діяла за сценарієм. Мало того, учасниця шоу пояснила, чому вона ставила деякі питання іншим мамам. Їй так казали робити члени команди.
"Вони просто казали: "Стоп, це нецікаво"... І все, ми йшли далі по сценарію і питали те, що нам говорили журналісти. Насправді, коли я приходила у гості, у мене запитань в принципі не бувало. Бо запитувати у людини, скільки заробляє чоловік або скільки тобі приносить садок, чи скільки коштує твоя машина - це треш трешняковий", - заявила Олександра.
Окрім цього, жінка розповіла, що перед зйомкою її змусили прибрати усю їжу з холодильника. Саме тому у кадрі вона мала вигляд "поганої" мами, яка не піклується про сина.
"Перед зйомкою мені так і сказали: "Холодильник щоб був пустий, все виносимо та нічого не залишаємо". Перед зйомкою залишалися якісь продукти, ми їх виносили до сусідів. Мене не зачіпає, що у мене був пустий холодильник або якась кількість побачень, бо усе це було задумано. І я з цим була згодна. Але вирізати, в принципі не ставити, усе те, що ми робимо разом з дитиною, і виставити, начебто це покинуте дитя і в мене потрібно забрати батьківські права - це дуже велике перебільшення... Річ у тому, що проект "Супермама" знімають дві команди. Одна команда знімає проект лайтово, більш дружній формат. А інша команда знімає просто треш", - зазначила жінка.
Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що мама-блогерка зганьбилася поведінкою на шоу "Супермама".