Саніна також зізналася, що на роль ведучої претендували й інші українські артистки.

Співачка та фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна розповіла, як їй вдалося стати ведучою "Євробачення-2023". Цього року вона вийде на сцену у Ліверпулі та буде проводити конкурс разом з Гремом Нортоном, Ханною Веддінгхем та Алішей Діксон.

"Я сама, якщо чесно, до кінця не збагнула, що взагалі відбувається, як мені з цим всім бути тепер, і це неабияка відповідальність, в першу чергу, для мене", - зізналася Саніна у "Сніданку з 1+1".

За словами співачки, вона довго проходила кастинги. Це було великою таємницею, вона майже нікому не могла про це розповісти.

"Це були насправді довгі місяці кастингів. Спочатку інтернетом, Zoom-кастинги, потім мені довелося летіти до Лондона на кастинги телевізійні. Тобто це був довгий процес, про який я нікому не могла розказати, тому що це була величезна таємниця. Знала лише моя сім'я, навіть хлопці з гурту не знали. Мені не можна було нікому казати", - повідомила зірка.

Також Саніна додала, що на роль ведучої претендували й інші українські артистки. Проте хто саме їздив на кастинги до Лондона разом із нею, співачка розповісти не може.

Саніна заздалегідь готувалася до результатів кастингу. Вона планувала свою реакцію на відмову та намагалася змоделювати свою реакцію на те, що її беруть ведучою. Проте коли їй зателефонували, вона розгубилася.

"Це радість, але і величезна відповідальність", - наголосила Саніна.

Також співачка розповіла, що вже спілкувалася з ведучим Гремом Нортоном. Він - легенда британського телебачення. Саніна думала, що Нортон буде дуже саркастичним. Проте на неї чекав сюрприз.

"Він виявився такою спокійною, привітною людиною. Ми поспілкувалися, він запитував багато про Україну, про те, як ми зараз подорожуємо, що ми робимо. Йому було цікаво дізнатися різні подробиці, я йому все розказала, запросила його сюди, в Київ", - розповіла Саніна.

За словами співачки, підготовка до "Євробачення" вже демонструє бажання Великобританії зробити конкурс максимально присвяченим Україні.

"Вони дійсно спілкуються, консультуються з нами, щоб максимально показати Україну, продемонструвати нашу культуру, щоб це було українське "Євробачення" разом із британцями", - додала зірка.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що український ведучий Тімур Мірошниченко буде кореспондентом конкурсу "Євробачення", яке вже у травні відбудеться у Ліверпулі.

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