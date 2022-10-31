Пілот Клим Куликов порадував жінок приємним подарунком.

Учасник "Голосу країни-12" Клим Куликов у новому випуску шоу взяв участь у вокальних боях. Хоч тренер Оля Полякова залишила в шоу його суперницю Марту Липчей, він все ж вирішив зробити їй подарунок.

Так, Куликов подарував жіночому тренерському складу квіти - Олі Поляковій та Наді Дорофєєвій. Без уваги не залишилася і ведуча проекту Катя Осадча. Вона також отримала від учасника червону троянду. А ось своїй суперниці Марті він подарував невеликий букетик.

Варто відзначити, що в новому випуску шоу не показали виступ Клима Куликова і Марти Липчей, бо вони раніше вибрали пісню російського виконавця.

Відомо, що проект знімався ще до повномасштабного вторгнення. Після 24 лютого творці шоу вирішили відмовитися від російських пісень, тому прийняли рішення вирізати з ефіру виступи учасників, які обрали тоді пісні артистів країни-агресора.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва і Оля Полякова розридалися на "Голосі країни-12" після того, як почули історію кіборга Ярослава Гав'янця.

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