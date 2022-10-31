Тренери шоу не змогли стримати емоцій від історії одного із учасників.

Вчора, 30 жовтня, відбувся черговий ефір вокального шоу "Голос країни". У вокальних боях взяли участь учасники команди Олі Полякової.

Кіборг Ярослав Гав'янець і фольклористка Марія Квітка боролися на продовження участі в проекті. Вони виконали українську пісню "Ой, у вишневому саду". Вони обидва потужно виконали пісню, тому Поляковій важко було вибрати, хто з них піде далі. При цьому вона віддала перевагу Марії.

Варто зазначити, що для Ярослава цей виступ був особливим, адже він присвятив його дружині, яка зараз перебуває на службі. Його історія настільки зворушила Полякову і Надю Дорофєєву, що тренери не змогли стримати емоцій. Вони розплакалися прямо в ефірі шоу.

Не менш зворушений виступом Ярослава був Святослав Вакарчук. Він "вкрав" учасника в свою команду.

Варто зазначити, що проект знімали ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді Святослав Вакарчук був одним з тренерів шоу, але пізніше стало відомо, що він більше не братиме участі. Тому як далі складеться доля учасників з його команди - невідомо.

Нагадаємо, хто з учасників "Голосу країни-12" вступив до лав ВСУ.

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