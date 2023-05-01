До найочікуванішого вокального конкурсу залишилося менше двох тижнів.

Ліверпуль у 2023 році приймає престижний вокальний конкурс "Євробачення" від імені України. До заходу залишилося менше двох тижнів, тому підготовка йде повним ходом. Зараз стало відомо, що там встановили першу з 12 масштабних арт-інсталяцій Soloveiko Songbird (Соловейко - пташка співоча).

Не секрет, що спів солов'я - це образ з української народної творчості, тому дана інсталяція - креативна згадка про те, що співорганізатором конкурсу є саме Україна, нехай він і проходить в іншій країні через повномасштабну війну.

Зазначимо, авторами інсталяції стали українська медіахудожниця, аніматорка, режисерка і театральна дизайнерка Світлана Рейніш, композитор і саундпродюсер Антон Дегтярьов, київська студія анімаційного дизайну BlckBox.

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Євробачення-2023: що відомо

Захід відбудеться в Ліверпулі від імені України. Перший півфінал запланований вже на 9 травня, другий - 11 травня. 13 травня запланований гранд-фінал, в якому виступить український гурт TVORCHI з піснею "Heart of steel".

Крім цього, на сцену вийдуть і інші українські зірки в якості запрошених гостей. Серед них Тіна Кароль, Джамала, Юлія Саніна та інші.

Нагадаємо, креативний директор Євробачення відповів, чому в Ліверпуль покликали Тіну Кароль.

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