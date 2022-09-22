З усіх одинадцяти сезонів тільки одна пара створила міцну сім'ю.

Ще в березні 2022 року на екрани повинен був вийти "Холостяк-12" з Олександром Топольським, проте все змінило повномасштабне вторгнення. Зараз творці шоу заявили, що попри вкрадену окупантами весну, вони хотіли б показати людям ці почуття хоча б зараз. Тому прем'єра "Холостяка" відбудеться 30 вересня. Згадуємо, що з попередніми переможницями проекту і як у них склалися стосунки.

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1 сезон - Олександра Шульгіна

Перший сезон вийшов в 2011 році. Тоді красуні боролися за серце завидного холостяка, танцюриста Макса Чмерковського. Перемогу здобула Олександра Шульгіна, з якою Макс пробув разом всього місяць. Після цього екс-закохані заявили, що розчарувалися один в одному, а Чмеровський сказав: "На проекті не знайшов для себе ідеалу".

Зараз Олександра - фітнес-тренер, який допомагає дівчатам схуднути і підтримувати форму. Живе в США. У червні 2022 стала мамою.

2 сезон - Олена Ряснова

Головним героєм другого сезону був Френсіс Метью, і каблучку фіналі отримала Олена Ряснова. Після завершення "Холостяка" пара трохи прожила в Києві, але незабаром розлучилася. Олена вийшла заміж, народила дочку, веде непублічне життя.

3 сезон - Анна Козир

Третім холостяком був Андрій Іскорнєв, 35-річний пластичний хірург. У фіналі він подарував кільце Анні Козир, але доля розпорядилася інакше: в 2019 році Аня вийшла заміж за іншого.

Восени 2022 року у себе в блозі Анна повідомила, що чекає на дитину.

4 сезон - Анна Селюкова

Головний герой Костянтин Євтушенко зробив вибір на користь 30-річної підприємниці з Харкова Ганни Селюкової. Але майже відразу після завершення Холостяка вони перестали спілкуватися і лише зрідка листувалися по смс.

Через деякий час Аня зірвала справжній куш - закрутила роман з чемпіоном світу з покеру. Після перемоги в шоу "Холостяк" вона розширила свій бізнес і почала вести блог, який зараз налічує понад 30 тисяч підписників.

5 сезон - Марина Кіщук

Героєм шоу "Золостяк-5 " став футболіст Сергій Мельник. Переможниця проекту - Марина Кіщук. Стосунки пари після шоу не склалися, і через півроку закохані оголосили про розрив.

Виною тому, як говорили вони тоді, стали саме стосунки на відстані. Мельник зізнався, що у фіналі обрав не ту дівчину.

Однак це не завадило Кіщук побудувати особисте щастя. Переможниця 5 сезону романтичного проекту "Холостяк" 2 вересня 2021 року вийшла заміж за Олега Івоніна. Шикарне весілля відбулося в Дубаї.

6 сезон - Альона Лесик

Успішний бізнесмен Іраклі Макацарія у фіналі обрав Олену Лесик. Після проекту пара подорожувала, навіть разом зустріла Новий рік, але через рік після фіналу Іраклі і Олена розлучилися.

Дівчина продовжила займатися модельним бізнесом і неохоче коментувала події в особистому житті. Відомо, що розрив з "холостяком" вона пережила болісно.

7 сезон - Ліда Немченко

Плавець Дмитро Черкасов, який став головним героєм цього сезону, зробив пропозицію руки і серця у фіналі Лідії Немченко. Однак, як і у попередніх пар, у них виникли проблеми, які призвели до розставання. Вже на пост-шоу "Холостяк" стало відомо, що ініціатором розставання була Ліда, запропонувавши Дмитру Черкасову залишитися друзями.

8 сезон - Іванна Гончарук

З головним героєм проекту, українським співаком Рожденом Анусі, Іванна перестала спілкуватися практично відразу після завершення зйомок шоу. Так, не допомогло навіть те, що саме її він обрав серед усіх претенденток на своє серце.

Іванна займається бізнесом, має агентство з організації свят. В одному зі своїх інтерв'ю вона розповіла, що після проекту вони з Роженом зрозуміли, що один одному не цікаві.

Іванна вийшла заміж і народила дитину.

9 сезон - Дар'я Квіткова

На відміну від інших пар, головний герой Микита Добринін і переможниця сезону Дарина Квіткова - щаслива сім'я. Даша не тільки реалізовує себе в професійному плані і активно веде блог, але ще і народила сина своєму чоловікові. Хлопчика звуть Лев.

10 сезон - Даша Ульянова

У фіналі десятого сезону дівчина отримала каблучку від головного героя, пілота Макса Михайлюка. Після завершення проекту пара не змогла побудувати стосунки і дуже швидко заявила про розрив. Попри це, Даша ще довго з'являлася на публіці з тою самою каблучкою, подарованою Михайлюком.

11 сезон - Анна Богдан

Влітку 2022 року обраниця харківського бізнесмена Михайла Заливако Анна Богдан зі сльозами на очах повідомила, що пара розлучилася. Їх тут же звинуватили в тому, що вони нібито працюють за сценарієм, але Аня заявила - всі її почуття справжні і щирі. Дівчина також попросила фоловерів не питати у неї, чому так сталося. Вона хоче це "прожити в своїй тиші".

Нагадаємо, названо головні українські прем'єри осені 2022.

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