Після 24 лютого учасники "Голосу країни-12" не залишаються осторонь подій в країні та працюють на своєму фронті – музичному та інформаційному.

2 жовтня на телеканалі ТЕТ відбулось грандіозне повернення вокального проєкту "Голос країни-12". Його трансляція була перервана через повномасштабне вторгнення росії на територію України. Завдяки ініціативі народного тренера та мецената Андрія Мацоли, улюблений проєкт мільйонів українців повернувся, аби нагадати про талант нашої незламної та нескореної нації та піснею підтримати моральний дух глядачів, а також допомогти українським захисникам.

Після 24 лютого учасники "Голосу країни-12" не залишаються осторонь подій в країні та працюють на своєму фронті – музичному та інформаційному. Багато з них почали створювати власний музичний контент та вже збирають сотні тисяч та мільйоні переглядів на YouTube та у різних соціальних мережах.

Spiv Brativ

Одними з найпопулярніших учасників 12 сезону став гурт Spiv Brativ. На сліпих прослуховуваннях хлопці виконали саундтрек з серіалу "Друзі", та їм не вдалось повернути червоні крісла тренерів. Проте хлопці не залишили байдужими команду Андрія Мацоли та Олександри Заріцької, які й надали хлопцям другий шанс.

Наразі Spiv Brativ створюють авторські композиції, у яких розповідають про події сьогодення. У їхньому музичному арсеналі вже є пісні під назвами: "Повітряна тривога в Криму", "Превентивний удар" та славнозвісна "Масква", яка вже має понад 3,5 млн переглядів на YouTube.

Окрім того, хлопці б’ють рекорди і у TikTok, де викладають коротенькі відео та пісні, які є тільки у даній соцмережі. Наприклад, музиканти нещодавно пояснили власне бачення мобілізації на росії, а також поставили питання Ілону Маску через його неоднозначну заяву.

SESTRA

Також популярності у соцмережах набуває дует SESTRA. Інеса Грицаєнко завітала на "Голос країни" разом зі своєю сестрою-саксофоністкою Аліною, та своїм виконанням нашумілого трека WELLBOY –"Гуси" зуміла розвернути до себе усі крісла тренерів. На сліпих прослуховуваннях учасниця обрала команду DOROFEEVA. Зараз дівчата разом створюють музичний контент, націлений на підняття патріотичного духу, роблять обробки популярних народних пісень та пишуть власні пісні. Відео під їхні пісні набирають сотні тисяч переглядів.

Окрім того, Інеса брала участь у матчах, які проходили в межах благодійних заходів Match for peace #StopWarInUkraine.

Олександр Олещук

Також підкорює соцмережу ТікТок і Олександр Олещук. Учасник 12 сезону "Голосу країни", який на сліпих прослуховуваннях виконував трек "Hallelujah" та в результаті обрав команду DOROFEEVA, збирає десятки тисяч переглядів завдяки поєднанню не поєднанного. Наприклад, кладе вірші українських класиків та музику популярних світових співаків.

Наразі Олександр став одним з тих користувачів TikTok, які отримують видалення акаунтів за те, що доносять правду про війну в Україні. Проте учасник "Голосу країни" не здається, намагаючись творчо та креативно підходити до популяризації української творчості.

Нагадаємо, що нові випуски "Голосу країни" виходять щонеділі о 21:00 на телеканалі ТЕТ. Попереду на глядачів очікують продовження "Сліпих прослуховувань", показ яких перервало повномасштабне вторгнення.

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