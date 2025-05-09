Співкоментатором буде одна з представниць України на Євробаченні-2024 alyona alyona.

Незмінний голос пісенного конкурсу Євробачення в Україні Тімур Мірошниченко традиційно коментуватиме усі три шоу — два півфінали й фінал Євробачення-2025. Про це повідомляє "Суспільне мовлення".

Зазначається, що у кожному шоу до нього долучатиметься зірковий співкоментатор: телеведучий, ведучий Національного відбору на Євробачення-2016 і громадський діяч Олександр Педан, комік та єврофан Влад Куран та одна з представниць України на Євробаченні-2024 alyona alyona.

Мірошніченко зазначив, що з Педаном знайомий дуже давно, було багато спільних проєктів, але коментуватимуть таку подію разом уперше. "Тому це точно буде дуже цікаво", - додав він.

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Мірошніченко зазначив, що Влад Куран - єврофан, який "всім серцем та душею любить цей конкурс". "Тому це точно буде неймовірний досвід як для нього, так і для всіх глядачів. На нас чекає гумор і палка любов до Євробачення", - додав він.

Також розповів, що буде дуже радий попрацювати з alyona alyona. "Це одна з найулюбленіших співачок моїх дітей та й загалом нашої родини й усієї країни. Вона справжня музична ікона і як ніхто розуміє Євробачення зсередини. Дуже цікаво буде почути її погляд на те, що відбуватиметься на сцені конкурсу у Базелі", — прокоментував Мірошниченко.

Педан зазначив, що одразу погодився на нову для себе роль і вже активно готується, слухаючи всі цьогорічні пісні Євробачення. Він додав, що це новий досвід, який дуже хочеться прожити, і пообіцяв, що коментуватиме, як звичайний глядач, тому експертного коментаря від нього навряд чи глядач почує.

"Відповідатиму за настрій! Для всього іншого поряд буде Євробачення-педія (сміється) — суперпрофесійний Тімур Мірошниченко. Я вважаю, що він не дарма стільки років є голосом Євробачення, бо дійсно робить це круто. До речі, знайомі з Тімом дуже багато років, чимало пересікались на зйомках, але не працювали в тандемі. Цікаво, що з цього вийде!" - сказав Педан.

Комік та єврофан Влад Куран складе компанію Тімуру Мірошниченку в другому півфіналі. "Для мене Євробачення це як день народження — раз на рік я кайфую. Я думаю, що Ziferblat здивують Європу. Таких представників від України ще не було. Це щось новеньке. У нас є всі шанси перемогти у першому півфіналі", - наголосив він.

Одна з минулорічних представниць України на Євробаченні-2025 alyona alyona разом з Тімуром Мірошниченком коментуватиме фінальне шоу, а у цей час її колега по сцені Jerry Heil оголосить бали національного журі України.

Суспільне Мовлення транслюватиме Євробачення-2025 наживо на всіх платформах — телебаченні, диджиталі та радіо.

Євробачення-2025: що відомо

Як повідомляв УНІАН, перший півфінал Євробачення-2025 пройде вже 13 травня, – на ньому виступить і український гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray.

Цьогорічне Євробачення проходитиме у Швейцарії в місті Базель. За інформацією Радіо Люкс, загальний бюджет конкурсу становить до 37 млн швейцарських франків або понад 40 млн доларів. Бюджет було затверджено в листопаді 2024 року на референдумі.

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