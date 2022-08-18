Валерія під час війни виїхала до Польщі.

Український телеведучий Олександр Педан відправив свою дочку Валерію за кордон разом з її бойфрендом. Закохані під час війни виїхали до Польщі.

Педан розповів, що діти хотіли пожити окремо. Він не заперечував, бо розумів, що жити в 44 квадратних метрах вшістьох з собакою - це було фізично неможливо. Валерії потрібно готуватися до Національного мультипредметного тесту, а йому - попрацювати на інформаційному фронті.

Тому він посадив свою 17-річну дочку і її коханого в автобус, і вони вирушили до Польщі.

"Найскладніше було з Леруською, вона дуже важко це переживала. Ми її з хлопцем відправили до Польщі. Вони поїхали удвох, хотіли пожити окремо. Я посадив їх прямо на автобус, і там вони пожили кілька тижнів у поляків. Хоча вони говорили, що на них там чекають друзі, знайомі, рідні, а як виявилося – нікому двоє неповнолітніх не потрібні", - розповів ведучий в інтерв'ю "24 Каналу".

Пізніше закохані знайшли житло, яке орендують. Поки повертатися до України вони не планують.

Нагадаємо, раніше Олександр Педан зізнався, чому не пішов захищати Україну.

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