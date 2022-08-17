Відомий український телеведучий Олександр Педан прокоментував позицію своїх колег Маші Єфросиніної та Олі Полякової щодо російської мови. Раніше знаменитості в своїй програмі "Взрослые девочки" заявили, що їм простіше висловлювати свої емоції російською, тому перекладати шоу на державну мову вони не хочуть.
В інтерв'ю "24 каналу" Педан підкреслив, що такою позицією Ольга і Марія підіграють пропаганді РФ.
"Якщо тобі важко і болить, ти можеш поговорити з психологом, але не говорити про це на всю Україну. Всі розмови від публічних осіб про те, що їм важко переходити на українську - це все гра на боці російської пропаганди. Уявіть ситуацію, коли говорять, що мене змушують говорити українською мовою. І завтра Соловйов бере цю всю штуку і у себе показує на телебаченні: "Відомого українського телеведучого або телеведучу пригнічують в Україні за її російську мову"! Все, це гра на їхньому полі", - сказав Олександр Педан.
Він навів у приклад шоуменів Олексія Дурнєва і Антона Птушкіна, які все ж зважилися практикувати українську мову в публічному просторі, і у них непогано виходить.
Нагадаємо, співак Арсен Мірзоян емоційно закликав Єфросиніну і Полякову закрити свою передачу.
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