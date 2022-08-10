Телеведучий хотів воювати за Україну, але його не пустили.

Український телеведучий Олександр Педан з початку повномасштабної війни вирішив піти на фронт захищати нашу країну від російських окупантів. За його словами, першим ділом він пішов у військкомат, але там йому відмовили.

В інтерв'ю Славі Дьоміну телеведучий зізнався, що у військкоматі йому запропонували або бути водієм, або окопи рити. Тоді він вирішив, що від нього буде більше користі, якщо він залишиться в тилу.

"Я був у військкоматі. Я стою на тимчасовому обліку в Хмельницькому. Вони мене знають. І вони мені одразу сказали: "Дивись, ти не офіцер запасу, у тебе немає досвіду, військової кафедри. Ти нам тут хіба що водієм потрібен або окопи копати". Вони мені відверто заявили: "Ти зараз багато робиш і це важливіше. Якщо потрібно буде, є контакти, ти на місці, і ми тебе знайдемо", - зазначив Педан.

При цьому він додав, що якщо він знадобитися на фронті, то одразу ж поїде захищати Україну. Він уточнив, що хотів би бути артеллиристом, бо в піхоті йому було б морально складніше.

А все тому, що піхотинці сидять в окопах, по їхнім позиціям прилітають бомби, є міни. І як би ти не хотів звідти піти, ти не можеш цього зробити. Адже якщо ти покинеш цю територію, то туди прийдуть окупанти. А ось артилеристи, за словами Педана, працюють швидше.

Нагадаємо, раніше прихильник Росію Стівен Сігал відвідав Оленівку, де окупанти влаштували теракт.

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