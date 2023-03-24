Зараз вона живе в Лондоні.

Донька української співачки Олі Полякової на початку повномасштабного російського вторгнення виїхала за кордон, де вже вступила до університету. За її словами, життя в Лондоні не з дешевих.

В інтерв'ю Славі Дьоміну 18-річна Маша розповіла, що батьки дають їй гроші на харчування, проїзд, гуртожиток та інше, а ось на кишенькові витрати їй доводиться заробляти самостійно.

Полякова-молодша додала, що в цілому на життя в Лондоні вона витрачає по 45 тисяч гривень щомісяця.

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"Тут на меншу суму просто неможливо вижити. Я живу в гуртожитку, його теж потрібно оплачувати. Але у мене дуже добре склалося, що я вступила на безкоштовну програму для українців, тому у мене все круто з цим. Десь заробляю. Реклама в Stories. Якщо я хочу потусити, то мені батьки не дають. Але вони мені дають на їжу, на транспорт і так далі", - зазначила дівчина.

Через високі ціни за кордоном Маші довелося відмовитися від таксі, хоча в Києві вона взагалі не їздила на громадському транспорті. Також вона скоротила кількість походів в магазини.

"У мене все йде на їжу і на транспорт. З одягу за весь час, що я тут, купила два светри і джинси, тому що старі порвалися. Через два тижні у мене канікули, і я поїду в Україну на місяць", - зізналася Маша.

Нагадаємо, раніше Маша Полякова повідомила, що п'ять днів провела в лікарні.

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