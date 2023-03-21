Маша провела в лікарні п'ять днів.

Старша дочка української співачки Олі Полякової - Маша - п'ять днів тому потрапила до лікарні. Однак про це вона розповіла тільки зараз, коли лікарі почали готувати її до виписки.

Причину госпіталізації Маша не розкрила. При цьому уточнила, що лікарі сказали їй, що вона народилася в сорочці. Швидше за все, з дівчиною сталося щось серйозне, але говорити про це вона не хоче.

"Мене протримали в лікарні п'ять днів, випустили і сказали, що я народилася в сорочці. Все, їду додому", - сказала Полякова в інста-сторіз.

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На щастя, зараз Маша посміхається. Ймовірно, їй стало набагато краще.

Надя Дорофєєва потрапила до лікарні

Нещодавно стало відомо, що українська співачка Надя Дорофєєва потрапила до лікарні через погане самопочуття. Вона лежала під крапельницями, поки їй не стало трохи краще. Крім того, Дорофєєвій потрібно пройти курс лікування. Через хворобу зірці довелося скасувати майбутні концерти.

"Важко", - сказала Додо.

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