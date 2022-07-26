У мережі відзначають її нереальну схожість з Анджеліною Джолі.

Українську снайперку з ВСУ Олександру Самсонову ще на початку війни охрестили Ларою Крофт. Дівчина дуже схожа рисами обличчя на знамениту Анджеліну Джолі. Саме така яскрава зовнішність і зробила її знаменитою на просторах інтернету.

Так, Олександра дала інтерв'ю ELLE, в якому розповіла про те, як зважилася піти на війну, що назавжди змінить у своєму житті і як до неї ставляться чоловіки-військові.

За словами снайперки, до 24 лютого вона готувалася заздалегідь. Дівчина розповіла, що чекала цього дня, тому що, "чим раніше почнемо, тим швидше закінчимо".

"Мені не доводилося приймати рішення йти на війну, у мене не було вибору. Я довго вчилася і, як би цинічно не звучало, чекала цього. Чим швидше почнемо, тим швидше закінчимо", - зізналася військова.

Вона розповіла, що на війні не тільки стріляє по окупантам, а й займається канцелярією, надає медичну допомогу.

Олександра зізнається, що відчувала у своєму житті дискримінацію за статевою ознакою серед військових, але ставиться до цього з розумінням.

"Мені пощастило з останнім підрозділом, з першого дня там до мене відмінно ставилися. Але до 24 числа я працювала з різними батальйонами, в яких я стикалася з гендерною дискримінацією. Я ставлюся до цього нормально, тому що розумію причини таких проявів. В Україні дійсно є винятки у вигляді жінок-військових, які нарівні з чоловіками виконують свою роботу", - додала Самсонова.

Крім того, дівчина розповіла, що назавжди зміниться в її житті після війни.

"Хочу я цього чи ні, але після війни зміниться багато чого. Реакції, світогляд в цілому і сприйняття життя. Я знаю точно, що я ще більше почну цінувати кожну мить поруч зі своїми друзями і близькими людьми і той факт, що вони живі. Хоча я завжди їх цінувала, адже мої друзі — моє багатство", - додала снайперка.

Раніше УНІАН назвав 5 секс-символів серед відомих українських військових.

Вас також можуть зацікавити новини: