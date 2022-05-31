Модель журналу Playboy, мабуть, придивляється.

Українська співачка і модель Даша Астаф'єва назвала імена п'яти українських військовослужбовців, про яких мріють всі дівчата. Вони - не професійні військові, а просто люди, які заради своєї країни кинули справу, якою займалися, і взяли в руки зброю. Саме тому і стали кумирами жінок. Про це зірка розповіла в шоу "Зірковий шлях", де нещодавно стала ведучою.

Першим став танцюрист Назар Грабар. На військових позиціях він не тільки обороняє свою країну, а й веде власний блог.

Другим у рейтингу Астаф'євої виявився модель Лев Улієсов. Раніше він був зіркою модних показів Prada і Givenchy, а тепер надів військову форму і радує своїх підписниць.

Третім у списку найсексуальніших військовослужбовців став фітнес-тренер Артур Тураєв. Він шокував українок підтягнутим тілом і вмілим поводженням зі зброєю. Також спритно він став підкорювачем жіночих сердець.

Письменник і блогер Валерій Маркус посів четверте місце. У нього вже є бойовий досвід - з 2014 року він захищав Батьківщину на сході України.

Зараз він не тільки стоїть на позиціях, а й веде інформаційну війну, намагаючись протистояти пропаганді.

П'ятим улюбленцем українських дівчат і жінок став красунчик-поліцейський Євген Іващенко з Чернігова.

Нагадаємо, Даша Астаф'єва з мішком картоплі посміялася над тим, хто "переживає" за Україну, сидячи на курортах.

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