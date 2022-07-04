За ними божеволіють багато українок.

З початку війни в Україні у дівчат змінилися смаки на чоловіків. Якщо раніше вони фанатіли від спортсменів, акторів і музикантів, то тепер від чоловіків у військовій формі. І яка радість, що багато їхніх кумирів таки зважилися піти захищати нашу країну від російських окупантів.

Так хто ж з відомих українських чоловіків у військовій формі знайшов статус секс-символу?

Даніель Салем

Цей красень підкорив серця багатьох українок ще під час участі в шоу "Танці з зірками". Суддя проекту Катерина Кухар ще тоді назвала його секс-символом. Зараз же у Салема з'явилося набагато більше прихильниць, адже він не тільки гарний собою, але і стійко захищає Батьківщину.

Коля Серга

Колю Сергу багато хто пам'ятає ще з участі в "Фабриці зірок". Харизматичний і позитивний хлопець відразу запав у душу українок. А після початку війни в Україні, він відправився захищати нашу країну і життя кожного українця. Але свою гітару він не залишив напризволяще. Навіть на війні він примудряється підтримувати бойовий дух і висміювати в сатиричних піснях окупантів і Росію в цілому.

Дмитро Дікусар

Хореограф Дмитро Дікусар жорстко розставив пріоритети - спочатку Батьківщина, а потім танці. Цей красень ледь не загинув на війні, але, благо, йому вдалося врятуватися. Ним пишається вся країна, а особливо екс-дружина Ірина Білик.

Назар Грабар

Пам'ятаєте шоу "Танцюють всі"? А пам'ятаєте сексуального хлопця Назара Грабара, який відразу ж здобув популярність? Так от, він так само як і багато інших відомих українських чоловіків, охороняє нашу країну. Він виглядає дуже привабливо як у військовій формі, так і без неї.

Женя Галич

Поки Женя Галич перебуває в лавах ЗСУ, його дружина з дітьми перебуває у Варшаві і займається волонтерством. Так, напевно, ви засмучені тим, що красень Галич одружений, але ми бажаємо йому щасливого життя під мирним небом, як і всім українцям.

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