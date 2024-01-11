Вона подарувала нове життя.

Українська актриса, зірка серіалу "Суперкопи" і учасниця "Холостяка" Вікторія Варлей вперше стала мамою. 39-річна знаменитість народила дочку.

Як розповіла Варлей в інтерв'ю Viva, вони з чоловіком-американцем вирішили назвати дочку Мішель, що в перекладі з французької означає "подарунок від Бога".

Варто відзначити, що актриса і раніше говорила, що вагітність - це подарунок. Вона розповідала, що змогла завагітніти тільки після того, як зустріла чоловіка, з яким їй дійсно добре.

Також Варлей зізналася, що розсекретила свою вагітність вже після пологів. Буквально тиждень тому вона виклала пост в Instagram. При цьому Мішель вже десять днів.

Крім того, Вікторія розповіла, що пологи були партнерськими. Однак був момент, коли її чоловікові знадобилася невелика перерва.

"Взагалі я відмовлялася від його присутності на пологах, але коли зайшов лікар і сказав: "Будемо народжувати", все почало розвиватися так стрімко, що чоловік і отямитися не встиг, як уже тримав мою ногу. А я спостерігала за цим усім, як за мультиком, і уважно слухала вказівки медсестер. У якийсь момент чоловік попросив, щоб його змінили: йому потрібно було присісти. Не витримав такого навантаження", - поділилася Варлей.

Нагадаємо, раніше Вікторія Варлей розповіла, як завагітніла в 39 років.

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