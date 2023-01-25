Ще вчора світська левиця публікувала ефектні фото з вечірки, а тепер вона показала зворушливий знімок з немовлям.

41-річна Періс Хілтон вперше стала мамою. Світська левиця поділилася радісною новиною в Instagram. Зірка опублікувала фото з ручкою немовляти, але стать та ім'я дитини не розкрила.

За інформацією видання People, Хілтон не народжувала малюка. Вона скористалася послугами сурогатної матері. У грудні 2021 року (після весілля з Картером Реумом) Хілтон не приховувала, що хоче стати мамою, і може готуватися до ЕКО. Однак тоді багато хто подумав, що світська левиця не найматиме сурмаму, а зробить ЕКО собі.

А сьогодні, 25 січня, Хілтон здивувала всіх своїх фанатів новиною про те, що стала мамою. Світська левиця написала, що вже любить свого малюка "без зайвих слів".

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"Я завжди мріяла бути мамою, і я така щаслива, що ми з Картером знайшли один одного. Ми так раді створювати нашу сім'ю разом, і наші серця розриваються від любові до нашого малюка", - прокоментувала новину про свого первістка Хілтон в коментарі для People.

Шанувальники прийшли в захват. Ще вчора Хілтон публікувала знімки з ді-джей сета, який вона проводила в одному з Hilton Hotels - готелі з мережі своєї родини. А нині вона стала мамою і показала, що може бути ніжною і "домашньою".

Нагадаємо, Періс Хілтон вийшла заміж за Картера Реума в листопаді 2021 року. До цього вони були знайомі близько 15 років.

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