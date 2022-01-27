Актор зробив пропозицію матері своєї дитини.

Американський актор, зірка культового новорічного фільму "Один вдома" Маколей Калкін через 20 років холостяцького життя вирішив таки зв'язати себе вузами шлюбу.

Про це повідомляє People.

За даними видання, актор зробив пропозицію руки і серця 33-річній матері своєї дитини Бренді Сонг. Відомо, що закохані зустрічаються вже чотири роки. Іскра між ними спалахнула на зйомках фільму "Похмілля в Таїланді".

Крім того, в 2021 році у пари народився син, якого назвали Дакота. Але тільки зараз щасливі батьки зважилися на весілля. Маколей подарував своїй коханій розкішну обручку з діамантом і зазначив, що готовий створити повноцінну сім'ю.

Читайте такожКсенія Мішина купила квартиру у КиєвіВарто відзначити, що для Калкіна це буде вже другий шлюб. У 1998 році він вже був одружений на актрисі Рейчел Майнер, але їх союз розпався. Після розриву з екс-дружиною актор 20 років жив холостяцьким життям.

Нагадаємо, 26 серпня Маколею Калкіну виповнився 41 рік. З цієї нагоди УНІАН розповів, як склалося життя зірки кінокомедії "Один вдома".

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