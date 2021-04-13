Калкін став батьком / instagram.com/culkamania
Відомий актор Маколей Калкін і актриса Бренда Сонг вперше стали батьками.
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5 квітня на світ з'явився їх син Дакота. Хлопчика назвали на честь загиблої сестри Калкіна.
"Ми дуже раді", - прокоментували актори поповнення в родині.
Маколей Калкін і Бренда Сонг: історія відносин
- Пара познайомилася завдяки спільним зйомкам у фільмі "Мальчишник в Таїланді"
- На початку роману Калкін намагався не афішувати відносини. Коли таємне стало явним, пара перестала ховатися, а через трохи часу молоді люди з'їхалися
- Бренда стала більш відвертою у вираженні почуттів, заявивши, що люди не розуміють, наскільки Калкін чудовий
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