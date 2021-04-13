Зірка фільму "Один вдома" Маколей Калкін вперше став батьком

Дитина з'явилася на світ 5 квітня.

Відомий актор Маколей Калкін і актриса Бренда Сонг вперше стали батьками. Читайте такожІрина Шейк у білизні вразила вигинами свого тіла 5 квітня на світ з'явився їх син Дакота. Хлопчика назвали на честь загиблої сестри Калкіна. "Ми дуже раді", - прокоментували актори поповнення в родині. Маколей Калкін і Бренда Сонг: історія відносин Пара познайомилася завдяки спільним зйомкам у фільмі "Мальчишник в Таїланді"

На початку роману Калкін намагався не афішувати відносини. Коли таємне стало явним, пара перестала ховатися, а через трохи часу молоді люди з'їхалися

Бренда стала більш відвертою у вираженні почуттів, заявивши, що люди не розуміють, наскільки Калкін чудовий Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram Автор: Діана Могилєвич

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter