Калкін став батьком / instagram.com/culkamania

Відомий актор Маколей Калкін і актриса Бренда Сонг вперше стали батьками.

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5 квітня на світ з'явився їх син Дакота. Хлопчика назвали на честь загиблої сестри Калкіна. 

"Ми дуже раді", - прокоментували актори поповнення в родині.

Маколей Калкін і Бренда Сонг: історія відносин

  • Пара познайомилася завдяки спільним зйомкам у фільмі "Мальчишник в Таїланді"
  • На початку роману Калкін намагався не афішувати відносини. Коли таємне стало явним, пара перестала ховатися, а через трохи часу молоді люди з'їхалися
  • Бренда стала більш відвертою у вираженні почуттів, заявивши, що люди не розуміють, наскільки Калкін чудовий

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Автор: Діана Могилєвич