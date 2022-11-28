Телеведуча повідомила, що вона підтримує контакт з екс-коханим.

Телеведуча Соломія Вітвіцька розповіла, що зараз вона підтримує контакт зі своїм колишнім чоловіком Владом Кочатковим. Пара повідомила про розставання в лютому 2021 року. Разом вони були 8 років. Зараз в інтерв'ю KP зірка ТСН заявила, що намагається допомагати екс-коханому:

"Так, Ми тримаємо зв'язок. Постійно спілкуємося. Все у нього добре. Якщо йому щось потрібно, теж намагаюся допомогти".

Вона підкреслила, що з Кочатковим вони розлучилися на дружній ноті, тому точно більше ніколи не будуть разом:

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"Ні, це не наша історія. Ми краще дружимо, ніж були подружжям, тому у нас просто хороші дружні стосунки".

Також Вітвіцька неодноразово допомагала і своєму братові-військовослужбовцю. Його звуть Северин. Він служить разом зі своєю дружиною.

"Він і його дружина Емма - військовослужбовці. Намагаємося постійно бути на зв'язку. Я завжди намагаюся чимось допомогти. Військових треба утеплювати, так що нещодавно передавала від американського фонду Liberty Ukraine братові і товаришам по службі термобілизну, сухпайки. Люди з-за кордону, попри те, що могли б собі спокійно жити і ні про що не переживати, все одно збирають кошти, закуповують якісь дуже важливі, потрібні речі, передають нашим на передову. Так що зв'язок тримаємо і допомагаємо чим тільки можемо", - розповіла телеведуча.

Нагадаємо, Соломія Вітвіцька прокоментувала розлучення з чоловіком.

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