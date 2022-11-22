Ентоні Кідіс пообідав з Мариною Мазепою.

Соліст Red Hot Chili Peppers Ентоні Кідіс "засвітився" в компанії голлівудської актриси родом з України Марини Мазепи. Папараці зловили їх в той момент, коли вони прямували на обід в один з ресторанів Лос-Анджелеса.

Як повідомляє Daily Mail, після трапези знаменитості вирішили прогулятися містом. Напевно невідомо в яких стосунках вони перебувають. Однак Кідіс неодноразово зустрічався з дівчатами, які набагато років молодші за нього.

Відомо, що в його біографії є роман з Хезер Крісті, яка до того ж народила йому дитину. Сина музиканта звуть Еверлі Беар Кідіс. Як сказав Ентоні Кідіс: "Його перше ім'я - данина поваги Everly Brothers, а друге ім'я означає "ведмідь", тому що я завжди відчував себе частиною ведмежого клану".

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Нагадаємо, раніше голлівудська актриса Марина Мазепа в сльозах показала світу, що переживають українці. Несамовитий ролик вона опублікувала після масованого обстрілу по Україні 15 листопада.

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