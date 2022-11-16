Актриса народилася в Україні, але будувати кінокар'єру вирішила за кордоном.

Голлівудська актриса родом з України Марина Мазепа не залишилася осторонь від повномасштабного вторгнення Росії на її батьківщину. З 24 лютого вона активно підтримує Україну і розповідає про жахи війни у своїх соцмережах.

У Instagram на неї підписані понад 330 тисяч користувачів, тому її слово досить вагоме не тільки в Україні, але і в США, де вона живе і працює останні роки.

Так, у своєму блозі вона оприлюднила відео, де в сльозах і з криками показала, що зараз переживають українці. Цей ролик вона опублікувала після масованого обстрілу по Україні 15 листопада.

Відео дня

"Проживаючи емоції кожної української душі, переляканої і втраченої в цей момент", - підписала відео Мазепа.

Реакція мережі на відео Марини Мазепи

"Все буде добре! Тримаємося"

"Весь світ плаче, висловлює і показує наші глибокі емоції проти руйнування і смерті, даної іншими, які хочуть утвердити свою владу! Припиніть це"

"Я пережила ті ж емоції. Особливо на самому початку війни"

"Ми всі в цьому відео. Але кохання і світло переможуть попри все"

"Молимося за Україну. Вона на це не заслуговує"

Чим відома Марина Мазепа

Марина Мазепа народилася в Конотопі Сумської області. Вона з дитинства ходила на різні гуртки, в тому числі і на танці. У 2017 році переїхала до Каліфорнії, де почала працювати хореографом.

У 2019 році вона стала півфіналісткою шоу талантів "Америка має талант", де буквально розривала сцену завдяки шокуючій гнучкості та вражаючій пластиці рухів.

Згодом відео з її виступом побачив продюсер фільму "Нечестивий" Сем Реймі. Після того, як Марина надіслала йому ролик, він одразу затвердив її на роль Мері Ельнор.

Вона з'явилася і в таких фільмах як "Втілення зла" і "Обитель Зла: Вітаємо в Раккун-Сіті".

Нагадаємо, як зірка "Глухаря" Максим Аверін зрадив українських фанатів.

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