Легендарна група зізналася Україні в любові.

Легендарна група Red Hot Chili Peppers в черговий раз підтримала у війні Україну. Цього разу вони дали концерт в Маямі, під час якого підняли український прапор.

"Любимо Україну", - сказав зі сцени соліст групи.

Варто відзначити, що група вже неодноразово підтримувала Україну, на території якої йде повномасштабна війна, розв'язана Росією. У квітні музиканти взяли участь у благодійному концерті, метою якого було зібрати гроші на допомогу нашій країні.

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Крім того, артисти закликали допомагати українським біженцям, які були змушені покинути свої будинки, рятуючись від обстрілів.

Нагадаємо, раніше відома група Red Hot Chili Peppers взяла участь у благодійному онлайн-марафоні на підтримку України "Stand Up For Ukraine". Музиканти закликали світових лідерів допомагати українцям у такий непростий час.

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