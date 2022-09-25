У актора народилася ще одна дочка.

Американський актор Алек Болдуін у восьмий раз став батьком. У нього народилася дочка, яку назвали Ілларією Каталіною Іреною.

Відомо, що дружина Хіларія, з якою Алек перебуває у шлюбі з 2012 року, подарувала йому вже шістьох дітей, а Ілларія стала їхньою сьомою спільною дитиною.

"Вона тут! Ми так раді представити вам нашу крихітну мрію Ілларію Каталіну Ірену. Її брати і сестри проводять з нею цілий день, вітаючи її в нашому домі", - підписала фото малятка дружина Болдуіна.

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Крім того, Алек зробив собі татуювання на честь народження малятка. Тепер на його руці буде відбиток стопи дочки.

Варто відзначити, що у Алека є дочка від першого шлюбу з Кім Бейсінгер. Дівчинка пішла по стопах зіркових батьків. Вона займається моделінгом і присвячує себе зйомкам в кіно.

Нагадаємо, раніше Алек Болдуін потрапив у гучний скандал. Під час зйомок фільму "Іржа" він застрелив опаретора з України Галину Гатчинс.

Смертельний інцидент стався 21 жовтня 2021 року. 42-річну українку Галину Гатчинс доставили в лікарню в Албукерке з пораненням, але врятувати її не вдалося.

Пізніше сім'я застреленої Українки подала до суду на Алека Болдуїна.

Крім того, в судово-медичному звіті ФБР у справі про смертельну стрілянину на зйомках фільму "Іржа" стверджується, що з пістолета не можна було вистрілити, не натиснувши на спусковий гачок.

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