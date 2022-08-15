Сам актор в інтерв'ю заявляв, що не натискав на курок.

У судово-медичному звіті ФБР у справі про смертельну стрілянину на зйомках фільму "Іржа" стверджується, що з пістолета не можна було вистрілити, не натиснувши на спусковий гачок.

Про це пише Deadline.

Під час зйомок сцени з вогнепальною зброєю голлівудський актор Алек Болдуін вистрілив в оператора Галину Гатчінс і поранив режисера фільму Джоела Соуза.

Проведене Федеральним бюро розслідувань випробування на випадковий постріл показало, що револьвер F. lli Pietta калібру .45 Colt одинарної дії вимагав для пострілу натискання на спусковий гачок.

У звіті говориться, що з курком в положеннях чверті і полувзвода пістолет "не можна змусити стріляти без натискання на спусковий гачок".

Видання зазначає, що Болдуін заявляв у грудневому інтерв'ю ABC, що не натискав на курок пістолета.

"Курок не був натиснутий. Я не натискав на курок", - сказав він журналісту.

Нагадаємо, що смертельний інцидент стався 21 жовтня 2021 року. 42-річну українку Галину Гатчинс доставили в лікарню в Албукерке з пораненням, але врятувати її не вдалося.

Пізніше помічниця режисера фільму"іржа" Мемі Мітчелл подала до суду проти продюсера і актора.

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