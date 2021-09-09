Артист зустрічався зі своїми прихильницями, але нічим серйозним це не закінчилося.

Український артист Павло Зібров розповів, що в період своєї шаленої популярності він користувався попитом у дівчаток. Так, у нього було дуже багато симпатичних прихильниць.

Про це він сказав на YouTube-каналі DOROTYE.

За словами Зіброва, він заводив романи з прихильницями. Але нічим серйозним це не закінчувалося, бо він боявся, що йому знову розіб'ють серце. Нагадаємо, коли Зібров повернувся з армії, то дізнався, що його дружина йому зрадила зі своїм студентом. Так, жінка пішла до молодого хлопця, покинувши Павла. І тоді він навіть почав страждати алкоголізмом.

"Були цікаві дівчата, але, якщо, не дай Бог, хтось в Києві у мене залишав капці, зубну щітку, я так думав: "Все, це вона хоче обручку". І я говорив, що надовго їду на гастролі. Брехав, звичайно, що їду в Сибір на місяць, на Далекий Схід", – зізнався Зібров.

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Першою дружиною Зіброва була Тетяна, яка власне і пішла від нього до свого студента. У цьому шлюбі у Павла народився син Сергій.

Другий раз артист одружився з Мариною Зібровою, яка зараз працює директором, режисером і художником по костюмах в театрі Павла Зіброва. У них є 24-річна дочка Діана.

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Автор: Діана Могилєвич