Співак розповів, що допомогло йому скинути кілограми під час карантину.

Поки одні артисти під час карантину набирають вагу, український співак Павло Зібров регулярно вправлявся, щоб позбутися зайвих кілограмів, працюючи на своєму городі.

Про це повідомляє "ТаблоID".

"Можливо, набрав пару кілограм, але відразу скинув, працюючи на городі", - сказав 64-річний артист за лаштунками шоу "Співають всі!".

Посаджене на своїй землі після ретельного догляду стає твоїм рідним дитям, стверджує Зібров.

Читайте також"Не поважає закони": Павло Зібров жорстко "розніс" Інтер за російський переклад реклами Винника"Я це люблю. Мені це цікаво ... Я - сільський хлопець, У мене був великий город, великий сад, кури і все інше, тому для мене це не проблема", - зізнався співак.

Він запевняє, що не займається за спеціальними програмами з боротьби із зайвою вагою.

"Мій спорт - це більярд і карти. А ще я кручу дискотеку. Ми назвали її на мою честь і крутимо мої пісні і світові хіти 80-их", - додав Павло Зібров.

Нагадаємо, раніше цього року артист поскаржився на організаторів святкового концерту до Дня Незалежності України, які не запросили Зіброва виступати, мовляв, він "з характером", "собі на думці" і не дотримується режисерського задуму.

Автор: Станислав Кожемякин