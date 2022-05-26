Артистка розповіла, як прийняла рішення батька.

Українська співачка Тіна Кароль активно підтримує свою країну тим, що їздить по світу з благодійними концертами, збирає гроші, розповідає людям з різних країн правду про звірства російських окупантів. Батько артистки не зміг залишатися осторонь. У свої 67 років він вирішив піти воювати в якості добровольця. Про це Кароль сказала в інтерв'ю виданню Le Figaro.

"Мій батько міг покинути країну в 67 років, але хоче залишитися і захищати Україну. Він вступив до лав добровольців територіальної оборони. Це його рішення. Прийняти це було нелегко", - поділилася співачка.

Вона уточнила, що дуже переживає за батька і не знає, коли зможе його побачити, адже постійно знаходиться в роз'їздах.

"Там живе моя сім'я і вся моя творча команда. Вони чекають мене. Звичайно, я не знаю, коли я зможу їх побачити. Що вони відчувають? Гнів і жах. Але вони продовжують жити, незважаючи ні на що", - додала Тіна.

Нагадаємо, Тіна Кароль описала ідеального чоловіка, за якого готова вийти заміж.

Вас також можуть зацікавити новини: