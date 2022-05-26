Артистка каже, що кожен військовий, хто зараз захищає свою країну - "краш".

Українська співачка Тіна Кароль прямо зі сцени в ході одного зі своїх концертів описала ідеального чоловіка, за якого готова піти заміж. Зараз артистка їздить країнами світу з благодійними заходами, розповідаючи правду про війну в Україні, і збираючи пожертви для ЗСУ та біженців. Уривок її виступу опублікував у себе в Instagram-блозі телеведучий Даніель Салем.

"Ви знаєте, я довго думала про те, який би мені зараз сподобався чоловік. Якщо раніше можна було придивлятися до світського лева, то сьогодні мій герой повинен бути з автоматом, неголеним, немитим. Ось такий підходить. Сьогодні наші захисники - найбажаніші чоловіки для шлюбу. Раніше це був серцеїд, а сьогодні – краш", - сказала співачка.

До слова, сам Даніель Салем також став на захист рідної країни. Разом з ним воювати пішли Андрій Хливнюк, Дмитро Дікусар, Святослав Вакарчук, Микита Добринін та інші відомі особистості.

Нагадаємо, Тіна Кароль відвідала мітинг на підтримку України в Лондоні.

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