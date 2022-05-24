Також українська виконавиця вийшла на Марш Матерів у Лондоні.

Тіна Кароль виступила із сольним концертом у Лондоні. Співачка на моно-концерті виконувала свої найвідоміші пісні, а також читала листи з війни. Не стримуючи сліз, Тіна зачитувала щоденники людей, якi перебували у зонi бойових дiй в Україні.

"Цей концерт не такий, як завжди: я вирішила одна вийти на сцену, адже цей душевний тягар неможливо роздiлити всім на сцені. Сьогодні цей концерт про наше єднання: ми різного віку, різних професій, з рiзних мiст та сьогодні – ми одна родина.

Україна єдина у своїй боротьбі. Кожний з нас сьогодні готовий на все, заради перемоги. Ми переможемо тому, що в наших серцях є надія і любов, ми на своїй землі, ми хочемо зберегти нашу націю, мову. Ми – вільні люди, які ніколи не були й не будемо під чиїмось гнітом", - сказала Тіна Кароль зі сцени.

У ході свого візиту до Лондону Тіна Кароль також зустрілась з послом України у Британії Вадимом Пристайком та вийшла на Марш Матерів із закликом Save children of Ukraine.

"Найвразливіше серце на світі – це материнське серце, яке сьогодні плаче кожного дня за усіма дітьми, бо чужих дітей не буває!", - сказала Кароль у своїй промові на марші.

Раніше Тіна Кароль виступила на мітингу у Варшаві на підтримку України та звернулася до росіян.

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