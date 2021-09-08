Сам актор сказав, що вперше про це чує.

Маркетолог Марія Матрос звинуватила актора й викладача університету імені Карпенка-Карого Володимира Талашка у зґвалтуванні, коли їй було всього 17 років.

Про це пише Суспільне.

Марія каже, що знала Талашка з чотирьох років, оскільки актор був другом її родини. Коли дівчина закінчила школу, то викладач покликав її вступати до вишу.

"Я дізнаюся дати іспитів і бачу, що він запрошує мене до себе на 2 тижні пізніше цих іспитів. Але я подумала, що він знає, що робить. Коли я приїхала, ми поговорили про іспит, хоча це не дуже його цікавило, і він почав до мене чіплятися. "Давай на ти, випиймо тощо", – поділилася героїня.

Читайте такожНа Нікі Мінаж і її чоловіка подали до суду через переслідуванняМатрос наголосила, що дала зрозуміти чоловікові, що вона не хоче близькості.

"В якийсь момент я зрозуміла, куди це все і кажу йому "Володимире Дмитровичу, схаменися, тобі 62 роки, тобі треба все це робити з тими, хто тобі по віку підходить. І я йому кажу, що ні я не хочу, але він продовжує наполягати, і я розумію, що мені ніхто не повірить.. І я вирішила піддатися цій всій історії і поїхати якомога швидше", — розповіла вона журналістам.

Дівчина не готова була піднімати скандал, але після звинувачень Талашка у сексуальних домаганнях студенток вирішила "показати масштаб трагедії". Також Матіос додала, що заради цього навіть відвідуватиме суди.

"Я не була з тих дівчат, які привертають увагу чоловіків. Я не акторка, я серйозна заучка у великих окулярах, яка добре вчиться і вчилася завжди, у якої інтелектуальна професія, багато працює. Я не та людина і завжди була такою", — пояснила вона.

Сам Талашко у відповідь на запитання Суспільного щодо звинувачень сказав "Нічого не знаю, вперше чую це".

У серпні Талашка звинуватили в тому, що він чіплявся до абітурієнток і студенток Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого.

Театральний критик і сценарист Богдан Панкрухін 8 серпня оприлюднив допис з розповідями двох конкретних дівчат. Пізніше з'явилися подібні звинувачення від інших молодих жінок.

Актора звинуватили його студентки та колишні абітурієнтки (запрошення додому під приводом допомоги в навчанні чи влаштуванні до вишу, фотографування оголеною, цілування), а також журналістка, що стверджує про приставання під час інтерв'ю.

За словами журналістки Яніни Соколової, яка свого часу вчилася в інституті Карпенка-Карого, такі випадки у виші не є поодинокими. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у своєму коментарі зазначив, що започатковано службове розслідування. Володимир Талашко всі звинувачення відкидає.

Володимир Талашко – заслужений артист України, актор і режисер; у 2002 році отримав звання народного артиста. Є чинним членом Національної спілки кінематографістів України.

Актор, насамперед, відомий за головною роллю у фільмі режисера Леоніда Бикова "У бій ідуть одні "старики" (1973). Знімався у радянських стрічках про Другу світову.

Автор: Яна Ставська