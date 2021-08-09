Володимира Талашка звинувачують у тому, що він виявляв сексуальний інтерес до молоденьких студенток.

75-річного радянського актора Володимира Талашка звинуватили в тому, що він чіплявся до абітурієнток і студенток Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого.

Сценарист Богдан Панкрухін опублікував у Facebook кілька історій, згідно з якими стало зрозуміло, що актор здійснював неправомірні дії на адресу дівчат протягом 20 років.

Так, у пості описані кілька історій дівчат. Виявляється, що Талашко запрошував їх до себе додому. Після кількох келихів алкоголю він влаштовував дівчатам фотосесії в стилі ню, а потім намагався зайнятися з ними сексом.

"Я одна з дівчаток, яких він лапав і опускав бретельки, говорив, щоб пофоткати. Спочатку він навіть сказав мені роздягатися, а потім щоб я облизала губи, став говорити, що я вже не школярка, а сонечко. Лапав мене за талію і говорив, що у мене прекрасна фігура. Чесно, дуже страшно було", - розповіла одна зі студенток університету.

Українська журналістка Ірина Сампан також поскаржилася на поведінку Талашко. За її словами, кілька років тому після інтерв'ю він і її покликав до себе додому. У квартирі він намагався її зґвалтувати, але, благо, дівчина змогла вирватися з лап недобросовісного актора і втекти.

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Автор: Діана Могилєвич