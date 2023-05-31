Актор зустрічається з 29-річною Нур Альфаллах, колишньою дівчиною Міка Джаггера.

83-річний актор Аль Пачіно знову стане батьком. 29-річна дівчина зірки "Хрещеного батька" перебуває на восьмому місяці вагітності.

Як повідомляє TMZ, представники актора вже підтвердили новину про те, що обраниця Пачіно вагітна. Однак чи знає актор стать дитини і коли його дівчина Нур Альфаллах буде народжувати - вони не розповіли.

Обраницю Пачіно називають "мисливицею" на літніх акторів. Відомо, що Альфаллах зустрічалася з Міком Джаггером, коли йому було 78 років. А до цього вона крутила роман з 60-річним мільярдером.

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Крім цього, дівчині приписували роман з Клінтом Іствудом, на момент ймовірних відносин акторові був 91 рік. Сама Альфаллах стверджувала, що Іствуд є другом її родини.

Вперше про роман Аль Пачіно та молодої дівчини стало відомо у квітні 2022 року. Ця дитина стане первістком для Альфаллах. У Пачіно є діти від минулих відносин, нова пасія подарує йому четвертого спадкоємця.

Де знімався Аль Пачіно

Відомий актор прославився після того, як знявся у фільмі "Хрещений батько". Аль Пачіно наполегливо йшов до слави, в 17 років він втік з дому і працював на низькооплачуваних посадах, збираючи гроші для навчання в акторській академії. Коли ж його помітили, він став отримувати чимало пропозицій.

Після ролі в "Хрещеному батьку" Пачіно також зіграв у фільмах "Обличчя зі шрамом", "Запах жінки", "Адвокат диявола" і багатьох інших. Аль Пачіно продовжує працювати навіть зараз, він не йде на пенсію. Нещодавно він знявся у фільмах "Будинок Гуччі", "Ірландець" і "Мисливці".

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