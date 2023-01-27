Олександр Добровінський заявив, що його підопічний абсолютно не боїться відвідувати США, навіть враховуючи чутки про можливі санкції.

Адвокат артиста-путініста Філіпа Кіркорова Олександр Добровінський заявив, що його підзахисний зараз відправився в США. Однак навіть якщо проти нього введуть санкції в момент його перебування там, ніяких проблем з цим не буде. Про це повідомляють пропагандистські видання.

"Санкції не означають тюремне ув'язнення в маленькій в прямому сенсі в'язниці або у великій в'язниці в США. Так що Філіпа Бедросовича точно випустять з країни. Нагадаю, що деякі люди, які перебувають під санкціями, досить спокійно виїхали з недружніх їм і Росії країн. Хоча вони-то виїхали, а ось їхні гроші - ні", - сказав Добровінський.

Чому на Кіркорова можуть накласти санкції

Російський співак підтримує війну і кривавий путінський режим. Через це американські активісти подали прохання до відповідних органів влади з вимогою заборонити йому в'їзд на територію США.

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Якщо це рішення буде прийнято, тоді він залишиться без доступу до свого шикарного особняка в престижному районі Майамі.

Також 8 січня Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони щодо санкцій російським зіркам.

У санкційний список потрапив і Кіркоров. Як відомо, країни ЄС і США орієнтуються у своїх санкційних заходах на тих, проти кого вже ввела санкції Україна, тому не виключено, що Кіркоров під загрозою.

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