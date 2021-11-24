Співачка попереджає українців про нову схему шахрайства.

Українська співачка Ірина Федишин стала жертвою шахраїв. За словами зірки, вона хотіла передати посилку за допомогою BlaBlaCar. Водій підтвердив поїздку, але зажадав оплатити його послуги через касу. І тут артистку чекав розлучення.

"Сьогодні вранці нам потрібно було передати посилку з Києва на Тернопіль. Ми забронювали BlaBlaCar. Водій нам підтвердився і сказав, що посилка тільки з вокзалу або автовокзалу. Віталік (чоловік Ірини, - УНІАН) поїхав на автовокзал, чекає, чекає. Йому кажуть: "Водій трохи спізнюється. Але за новими правилами, ви повинні оплатити через касу поїздку на BlaBlaCar", - розповіла в своєму інста-блозі зірка.

Читайте такожОлег Винник скасовує свої концерти в Києві через хворобуЧоловік Федишин не зміг оплатити через касу послуги водія, тому той попросив його просто поповнити рахунок. Після того як Віталій це зробив, водій заблокував його номер. І хоч сума шахрайства виявилася незначною, всього 200 гривень, сама ситуація неприємна.

Нагадаємо, раніше у Ірини Федишин посеред траси зламалася машина.

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Автор: Діана Могилєвич