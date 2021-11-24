Українська співачка Ірина Федишин стала жертвою шахраїв. За словами зірки, вона хотіла передати посилку за допомогою BlaBlaCar. Водій підтвердив поїздку, але зажадав оплатити його послуги через касу. І тут артистку чекав розлучення.
"Сьогодні вранці нам потрібно було передати посилку з Києва на Тернопіль. Ми забронювали BlaBlaCar. Водій нам підтвердився і сказав, що посилка тільки з вокзалу або автовокзалу. Віталік (чоловік Ірини, - УНІАН) поїхав на автовокзал, чекає, чекає. Йому кажуть: "Водій трохи спізнюється. Але за новими правилами, ви повинні оплатити через касу поїздку на BlaBlaCar", - розповіла в своєму інста-блозі зірка.
Читайте такожОлег Винник скасовує свої концерти в Києві через хворобуЧоловік Федишин не зміг оплатити через касу послуги водія, тому той попросив його просто поповнити рахунок. Після того як Віталій це зробив, водій заблокував його номер. І хоч сума шахрайства виявилася незначною, всього 200 гривень, сама ситуація неприємна.
Нагадаємо, раніше у Ірини Федишин посеред траси зламалася машина.
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