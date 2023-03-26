Актор відкрито насміхається з того, що його "замінили" в серіалі.

Російський актор Прохор Дубравін відреагував на скандал, який виник навколо телеканалу СТБ і серіалу з його участю. Артиста замінили діпфейком, але його це лише розвеселило.

У своїх соціальних мережах Дубравін написав, що він знає про ситуацію. Підписники надіслали йому новини зі ЗМІ. Спочатку Дубравін думав, що це помилка.

"Пару днів тому підписниця надіслала фото екрану з питанням: "Зараз в Україні виходить новий серіал, і там головний актор схожий на вас, але щось там з обличчям незрозуміле". Подивився ... Так, з обличчям там дійсно було щось незрозуміле... Ну, думаю я, ракурс невдалий, зсутулився ще, але це ж я знімався", - зазначив росіянин.

Відео дня

Однак потім він зрозумів, що його дійсно замінили. Однак росіянина це не засмутило. Замість цього Дубравін почав глумитися.

"Ну, що сказати ... Дуже шкода, що домовилися з обличчям Дмитра Саранскова, а не з обличчям Бреда Пітта", - зазначив актор з РФ.

Реакція Дуброва викликала бурхливі суперечки. У коментарях користувачі розділилися. Одні пишуть, що акторові не варто дивуватися, адже в Україні ніхто не хоче бачити росіян. Інші ж відзначають, що серіал з Дубровим краще було б просто не випускати.

Що пишуть коментатори:

"Для вас так важливо, що навіть пост написали. Ваша роль - робити вигляд, що нічого не відбувається, найкраща. Як пінгвінчики в Мадагаскарі: посміхаємося і махаємо"

"Подумаєш, проблема, раз Прохор не приїжджає зніматися, то комусь треба дограти роль... Змінили б краще сценарій, як ніби цей герой поїхав кудись назавжди, або вбили, ну як у фільмах буває. І все"

"А чому б вам не задуматися про причини того, що сталося? Ви мовчите про вбивства українців, не виступаєте проти війни, за що вас повинні любити і цінувати в Україні?"

Скандал з серіалом від СТБ - з чого все почалося

Нагадаємо, раніше стало відомо, що СТБ замінив російського актора діпфейком. Замість Дубравіна в серіалі "Останній лист кохання" глядачі зможуть побачити обличчя українського актора.

Трейлер до серіалу, в якому помітна Заміна, викликав небувале обурення. Користувачі мережі вважають, що телеканал вчинив неправильно.

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