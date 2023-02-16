Зараз поліція з'ясовує всі подробиці.

У Раменському директор приватної сімейної школи написала заяву в поліцію на російського актора і музиканта Махача Мухайдінова. Вона звинуватили його в тому, що він приставав до дітей, в тому числі і до її дитини.

Як повідомляє Telegram-канал SHOT, Мухайдінов підробляв у цій школі вчителем музики. Він індивідуально займався з 9-річною донькою директора і на одному із занять вчинив насильницькі дії сексуального характеру.

Жінка одразу ж викликала поліцію. Зараз співробітники правоохоронних органів встановлюють всі деталі.

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Варто відзначити, що серед його учнів були й інші діти, але про інші інциденти поки невідомо.

Чим відомий Махач Мухайдінов

Мухайдінов кілька років був бас-гітаристом рок-групи "Земляни", а в російських серіалах в основному грав епізодичні ролі. У "Татусевих дочках" він був охоронцем в супермаркеті, в "Моїй прекрасній няні" - медбратом.

Нагадаємо, раніше Сальма Хайек розповіла про знущання Харві Вайнштейна на зйомках "Фріди".

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