Артур Логай переніс операцію.

Популярний український актор театру і кіно, переможець проєкту "Танці з зірками" Артур Логай налякав шанувальників у своєму Instagram.

Знаменитість опублікував декілька світлин, на яких показався на лікарняному ліжку. Він також продемонстрував свою палату в клініці, в якій перебуває. У підписі до фото він запропонував підписникам здогадатися, де він перебуває, однак все стало зрозуміло одразу.

"Вгадаємо назву установи за кольорами стін, та й не тільки", – жартома підписав кадр актор.

Відео дня

Сам Логай не повідомив, які проблеми зі здоров'ям має, проте він показав листування з дружиною, і тим самим пояснив деякі деталі. Артур відправив жінці фото, яке підписав одним словом "вирізали". Знімок підписникам він не показав.

Кохана актора відреагувала на фото з іронією і натякнула, що видовище не з найкращих. Зі слів Логая можна дійти висновку, що він переніс операцію, однак, що з ним сталося – незрозуміло. Також він показав на відео свою руку, яка була загіпсована, тож, ймовірно, хірургічне втручання було на руці.

До слова, місяць тому Артур вже потрапляв до лікарні. Актор повідомив, що у нього струс мозку і розповів, що з ним сталося.

Що відомо про Логая

Перший акторський досвід зірка здобув у серіаліті "Київ вдень та вночі", де він зіграв бабія, який попри все йде до своєї мети. Першим повнометражним фільмом, якому актор зіграв роль чаклуна стала картина "Чаклунки". Крім того, Логай знімався у серіалах "Коп з минулого", "Великі Вуйки", "Спіймати Кайдаша".

Нагадаємо, раніше Артур Логай розповів про власний бізнес під час війни. Він поділився, який дохід йому приносить бренд одягу.

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