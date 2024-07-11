Інцидент стався, коли Логай їхав в таксі.

Відомий український актор, зірка серіалів "Київ вдень та вночі", "Моя улюблена Страшко" та фільму "Крашанка" Артур Логай потрапив в аварію. Дорожньо-транспортна пригода сталася, коли чоловік їхав у таксі.

У своєму Instagram артист поділився подробицями інциденту на дорозі. Аварія сталася напередодні, 10 липня, у Києві. За словами Артура, він їхав з водієм, який не дотримувався правил дорожнього руху.

В один момент чоловік різко загальмував і авто, де перебував Логай, в'їхало в іншу машину. На щастя, актор не постраждав. Він зазначив, що почувається добре.

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"Це таксі, на якому я їхав, і приїхав, тому що був пристебнутий. Мене злегка трухануло, я сказав "до побачення" і пішов", – поділився Артур.

Актор закликав своїх підписників не нехтувати пасками безпеки, де б та з ким вони не їхали. Він каже, що залишився неушкодженим саме через паски. Якби не вони, то артист зламав би ніс.

"Удар стався. Просто в'їхали в іншу машину. Я був пристебнутий, тому все гаразд зі мною… За цю поїздку подібне могло трапитися кілька разів, не знаю, може, водій втомлений був або ще щось. Він різко гальмував, і ось це був третій-четвертий раз, коли вже не встиг", – додав знаменитість.

Нагадаємо, раніше Артур Логай розповів про свій емоційний стан. Він зазначив, що відчуває постійну втому та виснаження..

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