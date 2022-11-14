Нещодавно білоруський артист Євген Сморигін повідомив, що отримує український паспорт.

Зірка гумористичного проекту "Дизель шоу" Євген Сморигін нещодавно повідомив, що він планує отримати український паспорт. Він вже почав процедуру оформлення громадянства. Чоловік поділився, що іспит для цього вже склав. Набрав 97 балів зі 100 можливих.

Сморигін поділився, що у нього був ще й інший варіант отримання громадянства, але він від нього відмовився:

"Цей іспит необхідний для отримання українського громадянства. Я міг зробити інакше - по дітям і дружині, з якою 13 років у шлюбі. Але для цього мені потрібно було б їхати в Білорусь і міняти паспорт. Він видається з іншою формою, яка засвідчує, що я поїхав за кордон. Але я не можу туди поїхати, бо не впевнений, чи дадуть мені повернутися".

Зазначимо, комплексний іспит при отриманні українського громадянства передбачає тестування рівня володіння українською мовою, знання історії України, розуміння Конституції України. Також потрібно знати державний гімн.

"Далі, як я розумію, міністр культури повинен подати запит президенту України з моїм проханням отримати громадянство. Аргументувати, що я є представником України, працюю скільки років тут, у мене проукраїнська позиція і я хочу стати українцем. Коли саме підпишуть такий запит, не знаю. Залишилося питання тільки в цьому", - прокоментував актор.

Нагадаємо, зірка "Дизель Шоу" пояснила, чому не повертається в Україну.

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