Яна Глущенко вже сім місяців перебуває за кордоном.

Українська актриса комедійного жанру Яна Глущенко розповіла, чому досі залишається в Європі, попри те, що і вона, і її син дуже хочуть повернутися додому.

Зірка "Дизель Шоу" на своїй сторінці в Instagram зазначила, що покинула Україну ще в перші дні повномасштабного вторгнення. Вона разом з 4-річним сином поїхала до Європи, щоб уберегти його від усіх жахів війни. Однак вони дуже сумують за домом і вже дочекатися не можуть, коли повернуться у вільну і незалежну Україну.

Глущенко додала, що її син проситься додому, але вона не поспішає купувати квитки, бо безпека дитини для неї перш за все:

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"Страх зараз на першому місці, страх не за себе, а за дитину. На жаль, ніхто не знає, коли це все скінчиться, проте кожен сподівається, що дуже скоро буде наша перемога. Життя в іншій країні – це не відпочинок, це просто місце тимчасового перебування, тому що душа в своїй "неньці". Молимося за кожного українця, безмірно пишаємося нашими хлопцями з ЗСУ".

Нагадаємо, раніше Євген Сморигін з "Дизель Шоу" склав іспит на отримання громадянства України.

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