Василь Лановий перехворів на коронавірус.

Відомий російський актор Василь Лановий пережив клінічну смерть.

Про це повідомляєте Telegram-канал Baza.

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"Здоров'я Василя Ланового почало раптово погіршуватися близько доби тому, – до цього лікарі констатували, що він стабільний і справляється з хворобою. Зараз же стан Ланового, враховуючи його похилий вік, оцінюється, як дуже важкий", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, актор вже кілька тижнів перебуває в лікарні через ускладнення після коронавірусу.

Відзначимо, що Лановий входить до бази "Миротворця" через участь в антиукраїнських пропагандистських заходах, відвідування окупованого Криму.

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Автор: УНІАН