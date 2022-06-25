В опублікованому відео президента РФ Володимира Путіна назвали злом і порівняли з головним лиходієм поттеріани Лордом Волдемортом.

Актор Том Фелтон, який зіграв роль Драко Малфоя у "Гаррі Поттері", записав спеціальне звернення зі словами підтримки українцям та їхнім домашнім тваринам.

Він подякував українцям і закликав світ долучиться до підтримки українських зоозахисників.

"Це спеціальне послання до хоробрих людей України, які не перестають надихати. Навіть у найтемніші часи для українців, їхні серця достатньо відкриті, щоб намагатися врятувати навіть тварин...", - сказав він.

В опублікованому відео наголошується, що на відміну від фільмів, де актори грають своїх добрих або злих персонажів, в реальному житті зло має інший вигляд.

Відеоряд порівнює президента РФ Володимира Путіна із головним лиходієм поттеріани Лордом Волдемортом. "Зло не знає каяття і не скидає маски, оскільки обличчя негідника і є обличчям зла", - сказано в посланні. Також у відео показані руйнування, до яких призвела російська агресія.

"...Тож від Тома з Лондона, від усієї команди Слизерина всім хоробрим українцям, які зараз намагаються допомогти і зробити стільки хорошої роботи, скільки можуть у цей жахливий період: шлю вам усім свою любов, багато любові. Так тримати!", - додав Фелтон.

Як повідомляв УНІАН, раніше оскароносна акторка Анджеліна Джолі розповіла всьому світові про постраждалих в Україні дітей.

Вона опублікувала пост, у якому зазначила - майже дві третини дітей України вимушено переміщені через агресію РФ. Росія з 24 лютого 2022 року вбила мінімум 277 дітей і ще 456 поранила.

Вас також можуть зацікавити новини: